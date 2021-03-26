Анкара, , 15:21 — REGNUM Процесс вакцинации от COVID-19 в Турции будет облегчен при использовании российского препарата «Спутник V». Об этом 26 марта заявил после пятничной молитвы турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

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«Мы рассчитываем, что вакцинация завершится в мае или июне, и к лету мы сможем, наконец, вернуться к нормальной жизни», — сказал он.

Также турецкий лидер напомнил, что у Анкары есть соглашение с Пекином о поставках 100 млн доз китайской вакцины от COVID-19, однако, по словам Эрдогана, на данный момент Турция не получила и половины из данного количества.

«Вчера я имел возможность напомнить главе МИД КНР Ван И, что мы ожидаем срочных поставок», — отметил он и добавил, что глава китйаского внешнеполитического ведомства пообещал ему лично проконтролировать этот вопрос.

«Мы также ведем переговоры с другими государствами по вопросу вакцин, в том числе с Россией. Она (вакцина «Спутник V») в значительной степени облегчит (положение дел с вакцинацией)», — также уточнил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была одобрена для применения на территории Антигуа и Барбуды.