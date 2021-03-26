Москва, , 15:18 — REGNUM Болгарские власти передали российским правоохранителям двух граждан РФ, которых обвиняют в убийстве и бандитизме. Об этом сообщила 26 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что Болгария выдала России Владислава Мухина и Андрея Данилова. Мухин по прозвищу Муха входил в криминальную группировку «Перваки», которая действовала в Казани с конца 1980-х годов. Его разыскивали по обвинению в убийстве Вячеслава Татарова по прозвищу Янис в 1998 году.

Мухин покинул Россию и был объявлен в розыск по линии Интерпола. Его задержали в болгарии в минувшем году.

Данилова ранее осудили за убийства и незаконную покупку оружия. Его подозревают в попытке заказного убийства предпринимательницы в Череповце в начале 2000-х годов. Мужчину заочно приговорили к 19 годам лишения свободы и объявили в международный розыск. Власти Болгарии задержали его в июле 2020 года.