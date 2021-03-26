Тюмень, , 15:17 — REGNUM В Тюменской области продлены до 25 апреля все действующие оограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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А именно, продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а также требования соблюдения санитарной дистанции.

«Третья волна пандемии поднимается по всему миру. Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет ещё немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости», — пояснил решение оперштаба губернатор Тюменской области Александр Моор.