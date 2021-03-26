Москва, , 15:16 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании по вопросам биологической безопасности планируют подписать министры иностранных дел России и Туркмении. Об этом 26 марта заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, глава МИД Туркмении Рашид Мередов посетит Москву с 30 марта по 2 апреля. Он примет участие в заседании совета глав МИД Содружества независимых государств (СНГ).

Мередов встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Собеседники обсудят актуальные вопросы региональной и глобальной безопасности, а также сотрудничество в рамках межгосударственных организаций.