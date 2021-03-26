Чебоксары, 26 марта, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В связи с отзывом лицензии у чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис» «удар будет не такой сильный», как было в случае с крахом «Чувашкредитпромбанка». Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Cap.ru Михаил Ноздряков

Глава минфина, «вспоминая историю «Чувашкредипромбанка», отмечает, что «ситуация поменялась». Он пояснил, что в 2020 году был принят федеральный закон о расширении категории и вкладчиков в части гарантий страховании выплат.

«Туда были включены также малые предприятия, которые находятся в реестре, и некоммерческие организации, в том числе благотворительные, религиозные организации, товарищества собственников жилья. Поэтому удар будет не такой сильный, как в случае с «Чувашкредитпромбанком», — считает Михаил Ноздряков.

Он напомнил, что в числе разработчиков закона был глава Чувашии Олег Николаев, который до этого работал депутатом Госдумы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Центробанк из-за «искажения финансовой отчетности» отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис». Страховые выплаты начнут возмещаться «не позднее 9 апреля».

Напомним, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом. В настоящее время идёт конкурсное производство. Чувашские власти заявляют, что 95% вкладчиков первой очереди получат свои деньги к июню 2021 года: процент удовлетворения требований кредиторов увеличен с 84,87% до 95,19%. На 1 февраля 2021 года установлены требования 966 кредиторов на 3,95 млрд рублей.