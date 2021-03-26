Москва, , 15:14 — REGNUM Биткоин может быть официально запрещен в большинстве государств, которые дорожат статусом своей валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, комментируя соответствующий прогноз американского миллиардера Рэя Далио.

«Сегодня биткоин — это высокодоходный спекулятивный актив. Его доходность намного выше стандартных финансовых инструментов, — сказала Скрыль. — Многие инвесторы ищут альтернативы вложения средств на фоне низких ставок и большой ликвидности, поэтому спрос на биткоин не сокращается, а стоимость продолжает оставаться высокой.

Некоторые экономисты рассматривают биткоин как средство накопления наравне с золотом и даже не исключают того момента, когда биткоин может послужить тем самым «золотым стандартом», функцию которого выполняло золото до середины XX века».

В связи с этим, как полагает Скрыль, не исключено, что в целях регулирования данного процесса биткоин может быть официально запрещен в большинстве стран, которые дорожат статусом своей валюты.

«Возможный запрет биткоина на уровне государств существенно подорвет его позиции, и курс может упасть в несколько десятков раз по причине сокращения спроса. Сейчас запрет маловероятен, поскольку крупные инвесторы еще видят потенциал роста криптовалюты, и главное, на рынке нет пока другой альтернативы сохранения и получения быстрых дополнительных доходов», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин объяснил, стоит ли гражданам РФ покупать биткоин.

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