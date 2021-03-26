Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM В Свердловской области выписали уже 75 102 пациента, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За минувшие сутки произошло 146 выписок. Подтверждено 2684 случая смерти от COVID-19.

В больницах продолжают лежать 288 пациентов в тяжёлом состоянии (159 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 96 — на аппаратах ИВЛ) и 1791 — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 81 827 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале зарегистрировали ещё 133 случая заражения коронавирусом