Уфа, 26 марта 2021, 15:17 — REGNUM На участкового терапевта совершено нападение в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения региона.
По предварительной информации, участковый терапевт Туймазинской ЦРБ, которая имеет 30-летний опыт работы, пришла по вызову к пожилому пациенту. Как сообщили в пресс-службе профсоюза, дочь пациента в ходе осмотра больного вела себя агрессивно.
Отмечается, что медики обратились в полицию с соответствующим заявлением, также они намерены провести медэкспертизу, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью врача.
Сообщается, что согласно данным МВД по Башкирии, в прошлом году было зафиксировано 199 преступлений, совершенных в отношении работников сферы здравоохранения.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе избивший врача пациент извинился и выплатил компенсацию.