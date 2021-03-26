Уфа, , 15:17 — REGNUM На участкового терапевта совершено нападение в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения региона.

По предварительной информации, участковый терапевт Туймазинской ЦРБ, которая имеет 30-летний опыт работы, пришла по вызову к пожилому пациенту. Как сообщили в пресс-службе профсоюза, дочь пациента в ходе осмотра больного вела себя агрессивно.

«Врач осмотрела больного, сделала записи в амбулаторной карте, а когда попыталась забрать ее (карта является документом медицинской организации) подверглась нападению. В результате медику порвали халат, нанесли удары по рукам и голове», — сообщает пресс-служба профсоюза.

Отмечается, что медики обратились в полицию с соответствующим заявлением, также они намерены провести медэкспертизу, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью врача.

«Юристы профсоюза медиков взялись за отстаивание интересов врача — почетного гражданина г. Туймазы, лучшего врача-терапевта Республики Башкортостан по итогам 2017 года, имеющего награды и благодарности регионального минздрава и пациентов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что согласно данным МВД по Башкирии, в прошлом году было зафиксировано 199 преступлений, совершенных в отношении работников сферы здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе избивший врача пациент извинился и выплатил компенсацию.