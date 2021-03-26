Пекин, , 15:11 — REGNUM Китайский космический зонд «Тяньвэнь-1» прислал снимки Марса, фотографии опубликованы на странице CGTN в Twitter.

https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1375389803504562176

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь заявил, что посадка на поверхность Марса спускаемого модуля китайской автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» будет осуществлена в мае-июне 2021 года.