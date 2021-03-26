Москва, , 15:11 — REGNUM В странах Европы запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) упали о 31%. Это произошло на фоне холодного марта. Об этом 26 марта сообщили в Газпроме.

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Так, запасы газа в ПХГ в Австрии опустились до 29%, в Германии — до 26%, в Нидерландах — до 24%. Меньше всего голубого топлива осталось в хранилищах во Франции — 18%.

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Всего потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд куб. м газа. По данынм Gas Infrastructure Europe, оставшийся к 21 марта объём газа в европейских ПХГ на 24,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

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«Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году», — отметили в холдинге, добавив, что летом 2021 год странам Европы понадобится большой дополнительный объём газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году экспорт российского газа в дальнее зарубежье сократился приблизительно на 10% и составил 179,3 млрд кубометров. Тем не менее этот результат вошёл в пятерку лучших в истории Газпрома.