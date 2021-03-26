Тверь, , 15:11 — REGNUM Тестовая поездка электропоезда «Ласточка» до будущей станции «Ржевский мемориал» в Тверской области состоялась 26 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Накануне о поездке экспресса сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Губернатор рассказал, что работы по строительству станции «Ржевский мемориал» ведутся активно. Новый остановочный пункт появится в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату, на кратчайшем расстоянии от железной дороги до музейного комплекса. Прибытие поездов на станцию и отправку автобусов к Ржевскому мемориалу планируется синхронизировать, причем транспорт будет отправляться к мемориалу прямо от платформы.

«Ласточка» совершила тестовую поездку к станции «Ржевский мемориал» Пресс-служба правительства Тверской области

«Важно не только привезти к мемориалу гостей из Москвы. Важно, чтобы для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципальных образований был обеспечен новый уровень транспортной доступности. Это новый этап развития юго-запада тверского региона», — подчеркнул Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» Тверь.

Тестовая «Ласточка» отправилась от Рижского вокзала Москвы в 06:09. В пути поезд находился около четырёх часов. В тестовой поездке электропоезда «Ласточка» приняли участие представители правительства Тверской области, Центральной пригородной пассажирской компании, журналисты. Цель поездки — определение параметров, в том числе технологического плана, необходимых для регулярного запуска экспрессов до новой станции «Ржевский мемориал».

В будущем время планируется значительно сократить благодаря решению Игоря Рудени об электрификации железнодорожной ветки от Шаховской до станции «Ржевский мемориал». На данный момент от Волоколамска «Ласточка» идёт на тепловозной тяге. После модернизации участка поезд перейдет на электрическую тягу. Запланировано пять остановок новых «Ласточек» в Тверской области — Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев, конечной станет станция «Ржевский мемориал», где поезд будет стоять около трёх минут. На линию планируется запустить две пары поездов в сутки с составом в пять вагонов (341 посадочное место). Их отправление предусмотрено из Москвы и от станции «Ржевский мемориал» утром и вечером. В поездах созданы комфортные условия для пассажиров: работают система климат-контроля, информационные экраны, обустроены экологичные санитарные комнаты.

На станции «Ржевский мемориал» строится высокая пассажирская платформа с навесами, мачтами освещения и малыми архитектурными формами. В здании вокзала будут зал ожидания, билетная касса, кафе. Предполагается создать там музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Благоустроят и прилегающую территорию у платформы, построят стоянку для автотранспорта. В результате будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел.

На данный момент на площадке строительства станции установлен каркас зала ожидания, идет подготовка к монтажу платформы длиной 170 метров. Ориентировочное время завершения строительства станции — конец апреля 2021 года. Уже в первых числах мая планируется запустить регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту Москва — «Ржевский мемориал». Это позволит жителям и гостям Тверской области совершить поездку к мемориалу на скоростном поезде уже в преддверии 9 мая и непосредственно в День Победы.