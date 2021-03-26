Владимир, , 15:08 — REGNUM В городе Владимире по состоянию на 26 марта прививку от коронавируса сделали 13 тыс. 590 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Оба компонента вакцины получил 10 тысяч 1 человек.

При этом данные от 22 марта гласили, что в областном центре привились более 22 тысяч человек, а о 13,5 тыс. первично привившихся сообщали ещё месяц назад — 26 февраля.

По информации портала «ПроВладимир», оказалось, что в пресс-службе до конца марта подсчёт числа сделанных прививок в пресс-службе вели неправильно. Вместо того, чтобы отдельно публиковать число вакцинированных одним и двумя компонентами отдельно, их складывали. Из-за этого за четыре дня официальное число привитых во Владимире уменьшилось более чем на восемь тысяч.