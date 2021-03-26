Большереченский р-н, , 15:08 — REGNUM Суд вынес приговор 59-летнему жителю Большереченского района Омской области, признанному виновным в растлении ребёнка и распространении детской порнографии. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в областном следственном управлении СКР.

Установлено, что мужчина через соцсеть неоднократно посылал порнографические фотографии и видео проживающей по соседству маленькой девочке. О переписке ребёнок рассказал бабушке. Злоумышленник был задержан, а затем арестован.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы. Он будет отбывать его в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель кружка одной из якутских школ арестован по подозрению в совершении развратных действий в отношении школьниц.

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