Воронеж, , 15:08 — REGNUM В 2,8 раза выросла численность официально зарегистрированных безработных в Воронежской области по данным на январь-февраль 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года. Информацию корреспонденту ИА REGNUM 26 марта предоставили в пресс-службе Воронежстата.

По данным ведомства, в январе-феврале 2021 года в Воронежской области безработными числились 29,6 тыс. человек. Численность безработных в феврале снизилась до 28,3 тыс. человек — это в 2,6 раза больше, чем в феврале 2020 года.

Также, по данным Воронежстата, в регионе в феврале — январе зафиксировано падение оборота организаций — в абсолютных цифрах он составил 387 578,2 млн рублей, это 98% к уровню того же периода 2020 года. Почти на 8% снизились показатели объёма выполненных работ в строительной отрасли — за первые два месяца 2021 года они составили 8668,4 млн рублей или 92,4% к тому же периоду 2020 года. В то же время регион наращивает промышленное производство — в январе-феврале этот показатель составил 104,5% к уровню 2020 года, в феврале — 110,8%.

Добавим, что, по данным департамента труда и занятости Воронежской области, на 26 марта 2021 года в регионе в качестве зарегистрированных безработных числились 24 196 человек, число вакантных мест составило 18 402, уровень регистрируемой безработицы — 2,1%.