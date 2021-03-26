Сан-Себастьян, Испания, , 15:08 — REGNUM «Реал Сосьедад» продлил контракт с главным тренером своей резервной команды Хаби Алонсо. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 39-летним тренером рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Алонсо может стать главным тренером мёнхенгладбахской «Боруссии».

Алонсо является главным тренером клуба «Реал Сосьедад Б», который выступает в третьем испанском дивизионе. Под его руководством команда в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице.

Напомним, будучи игроком Алонсо выступал за «Ливерпуль», «Реал» «Баварию».

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