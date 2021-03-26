Женева, Швейцария, , 15:26 — REGNUM Стремление Грузии войти в Евросоюз и НАТО помешает стабильности в регионе, как это уже происходило ранее. Об этом грузинскому «Первому каналу» заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он находится в Женеве и участвует в переговорах между представителями Грузии, Абхазии и Южной Осетии в рамках двухдневного раунда Женевских дискуссий, который начался 25 марта.

«Желание Грузии стать членом Евросоюза и НАТО, на наш взгляд, является неоправданным выбором, это приведет к дальнейшей эскалации, напряженности и неопределенности в регионе», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что в 2008 году на саммите в Бухаресте Грузии пообещали членство в НАТО, что было воспринято тогдашним грузинским президентом Михаилом Саакашвили как «карт-бланш к силовым действиям», которые привели к известным результатам. Руденко подчеркнул, что Тбилиси придётся выбирать между стабильностью или неопределенностью в случае вступления Грузии в НАТО.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.