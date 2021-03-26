Азов, Ростовская область, , 15:05 — REGNUM В Ростовской области под уголовное преследование попал исполняющий обязанности председателя комитета имущественных отношений Азовского района. Он подозревается в незаконной передаче частным лицам хуторских земель, сообщается на сайте донской прокуратуры.

В ходе проверки было выявлено, что азовский чиновник в нарушение закона передал в собственность граждан два земельных участка, расположенных на хуторе Дугино, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Прокуратура через суд признала договоры купли-продажи ничтожными, зарегистрированные права собственности — отсутствующими.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».