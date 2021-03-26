Москва, , 15:04 — REGNUM В создаваемый в столице новый совещательно-консультационный орган — Совет предпринимателей Москвы — вошла исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, сообщается на сайте АТОР.

Глава ассоциация туроператоров будет доносить до властей Москвы позицию российского турбизнеса и выдвигать \предложения по поддержке туристической отрасли в столице.

Функционировать Совет предпринимателей Москвы будет в формате общественно-делового совета при штабе по защите бизнеса, который возглавляет мэр Сергей Собянин.

Как сообщает ИА REGNUM, Совет предпринимателей Москвы при департаменте предпринимательства и инновационного развития начнет свою работу в конце марта 2021 года.

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