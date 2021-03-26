Рига, , 15:03 — REGNUM Главной причиной медленной вакцинации населения Латвии является острая нехватка самой вакцины, вызванная ошибочной ставкой на продукцию фармакологического концерна AstraZeneca.

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Об этом министр здравоохранения Латвии Даниэл Павлютс заявил в интервью delfi.lv.

«У нас отставание из-за огромного дефицита вакцин. Мы используем все, что привозят», — отметил он. — Он также признал ошибки своего ведомства, которое осенью 2020 года не стало покупать все предлагаемые вакцины фармакологической корпорации Pfizer. «Купили лишь малую часть. Эту ошибку мы поправляем теперь, покупая все, что можем. Теперь портфель вакцин у нас огромный — почти 7 млн доз, но, к сожалению, в первом и втором квартале года у нас недостача».

Ошибочной оказалась главная ставка на вакцины корпорации AstraZeneka. Этих вакцин было заказано много, но в итоге AstraZeneca не выполнила обязательств. Латвия получила меньше трети обещанного — 128 тысяч доз вместо 423 тысяч.