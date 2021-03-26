Чита, , 15:01 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, решили пойти на карантинные послабления. Как сообщает 26 марта пресс-служба правительства региона, отныне разрешается работа танцплощадок и ночных клубов. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов.

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«Наша работа по поэтапному снятию запретов продолжается и она эффективна. Спасибо бизнесменам за соблюдение всех правил безопасности. Замечу, что в регионе продолжает действовать масочный режим», — пояснил зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 828 человек, причём 57 из них обнаружили за последние сутки.

Кафе, рестораны, кинотеатры и театры Забайкальского края возвратились к привычному режиму работы 5 марта. Тогда же из офлайн в онлайн перевели деловые мероприятия.19 марта общепиту сняли все ограничения по наполняемости.

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