Новосибирск, , 15:04 — REGNUM В новосибирском музее появился прародитель современных кроссоверов — ГАЗ-64, выпущенный в 1941 году. Об этом сообщает портал Car.ru.

Производили первый советский внедорожник с 1941 по 1943 год. Модель ГАЗ-64 была выпущена в количестве не более тысячи штук.

Выставленный в музее автомобиль не только на ходу, но и отреставрирован до заводского состояния. Модель ГАЗ-64 предназначалась для перевозки офицеров и пехоты. Машина была способна перевозить 45-миллиметровые противотанковые пушки.

Стоит отметить, что «козлик» (так в народе называют ГАЗ-64) стал прообразом американского легендарного внедорожника Willys.

ГАЗ-64 имеет привод 4×4. Дорожный просвета автомобиля составляет 210 мм, а его масса равна 1,2 т.

Ранее автолюбитель Вячеслав Юдин из Миасса представил отреставрированный раритетный грузовик УралЗиС-355М. После восстановительных работ автомобиль укомплектован на 100%.

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