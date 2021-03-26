Осло, , 15:02 — REGNUM Приостановка вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca в Норвегии продлена до 15 апреля. Об этом 26 марта сообщает телекомпания NRK со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.

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"Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение к 15 апреля», — сказала глава института Камилла Столтенберг.

При этом ранее группа ученых из Норвегии сообщила, что препарат AstraZeneca вызывает у организма сильный иммунный ответ и образовавшиеся в результате него антитела могут способствовать образованию тромбов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Швейцарии с начала прививочной кампании от COVID-19 было зарегистрировано в общей сложности 37 летальных случаев после прохождения вакцинации.