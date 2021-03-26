Боулдер, США, 26 марта 2021, 14:59 — REGNUM Ахмад Алисса, расстрелявший 10 человек в одном из магазинов городе Боулдер, штат Колорадо, приобрел огнестрельное оружие законным образом, сообщает со ссылкой на показания владельца оружейного магазина New York Post.
По словам владельца магазина Eagles Nest Armory Джона Марка Иглтона, обвиняемый прошел проверку биографических данных, прежде чем совершить покупку.
Иглтон подчеркнул, что обеспечение законности каждой продажи в его магазине всегда было и будет высшим приоритетом.