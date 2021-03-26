Боулдер, США, , 14:59 — REGNUM Ахмад Алисса, расстрелявший 10 человек в одном из магазинов городе Боулдер, штат Колорадо, приобрел огнестрельное оружие законным образом, сообщает со ссылкой на показания владельца оружейного магазина New York Post.

По словам владельца магазина Eagles Nest Armory Джона Марка Иглтона, обвиняемый прошел проверку биографических данных, прежде чем совершить покупку.

«Мы абсолютно потрясены тем, что произошло, и наши сердца разбиты по поводу жертв и семей, которые остались позади», — отметил он.

Иглтон подчеркнул, что обеспечение законности каждой продажи в его магазине всегда было и будет высшим приоритетом.

«Что касается рассматриваемого огнестрельного оружия, проверка данных покупателя была проведена в соответствии с требованиями законодательства штата Колорадо, а разрешение на продажу было предоставлено Бюро расследований штата Колорадо», —написал он.

«Мы оказали и будем и впредь оказывать поддержку правоохранительным органам, пока продолжается их расследование», — добавил владелец.