Элиста, , 14:59 — REGNUM Прокурорская проверка выявила в Ики-Бурульском районе Калмыкии несколько стихийных свалок, сообщает надзорное ведомство РК.

В ходе инспекции было установлено, что на территории Ики-Бурульского, Багабурульского, Кевюдовского и Чограйского сельских муниципалитетов образовались мусорные свалки. При этом руководители муниципалитетов остаются не у дел.

Прокурор района внёс четыре представления главам местных администраций. Надзорное ведомство требует устранить нарушения законодательства.