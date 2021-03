Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Во время онлайн-трансляции Future Games Show были представлены трейлеры множества будущих видеоигр независимых студий. Ролики были опубликованы 26 марта на YouTube-канале Games Radar.

Зрители получили возможность увидеть проекты Axiom Verge 2, Lost Words: Beyond The Page, Future Hits Montage, Hidden Deep, Savior, Dont Forget Me, Kathy Rain: Director’s Cut Operation Tango. Стоит отметить, что ряд необычных игр также показала известная студия Team 17.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках Future Games Show были показаны трейлеры дополнения Odyssey космического симулятора Elite Dangerous, консольной версии Green Hell и онлайн-игры Naraka: Bladepoint. В качестве организатора онлайн-мероприятия выступил портал GamesRadar.

