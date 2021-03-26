Джакарта, , 14:58 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто посетил Лондон в конце марта, сообщает CNN Indonesia.

Во время визита Прабово Субианто провел ряд встреч, в частности, с министром обороны Великобритании.

«На встрече Прабово Субианто подарил министру обороны Великобритании сувенир в виде национального кинжала, кериса», — заявил пресс-секретарь министра обороны Индонезии 26 марта 2021 года, говоря о визите Прабово Субианто в Лондон 22−24 марта.

Во время каждого официального визита с министрами обороны из дружественных стран Прабово Субианто привозит сувениры в виде традиционного индонезийского оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиии министр обороны страны посетят Токио.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД и министр обороны Индонезии посетят Японию