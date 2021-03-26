Душанбе, , 14:57 — REGNUM Режиссер из ОАЭ Хусейн Алар планирует снять фильм о туристических и исторических достопримечательностях Таджикистана, сообщает агентство «Ховар».

Делегация ОАЭ посетила Душанбе в рамках международного форума «Навруз Душанбе — центр культурных и туристических связей». Гостей принял глава комитета по развитию туризма Таджикистана Тоджиддин Джуразода.

Он встретился с руководителем международного института культурной дипломатии ОАЭ Мухаммадом Камилем Альмуайни. Глава таджикистанского комитета пообещал, что для съемочной группы будут созданы все необходимые условия.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма и культуры.