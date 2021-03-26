Днепропетровск, Украина, , 15:00 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) утилизировали 1,5 тонны оружия. Об этом сообщил 26 марта телеканал «1+1».

Всего в печь отправили более 1 тыс. единиц огнестрельного и холодного оружия, которые, в основном, служили вещественными доказательствами в суде.

Утилизация оружия происходила на заводе по изготовлению рельсов для трамваев и метро.

Напомним, ранее бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос предложил раздать около 80 тыс. единиц огнестрельного оружия представителям так называемой «территориальной обороны».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине предложили раздать оружие членам «территориальной обороны»