Минск, , 14:55 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в августе «вырваться» в Приморье и более предметно обсудить с губернатором края Олегом Кожемяко вопросы экспансии белорусских товаров в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом он заявил 26 марта в ходе переговоров с новым госсекретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

«Я думаю, нам придется открыть новое направление сотрудничества с Китаем — через Дальний Восток, — поведал Лукашенко. — У Олега Кожемяко там колоссальные связи с китайцами. Они привозят, продают, на всю Россию идет товар, а Дальний Восток туда свободно продает многие товары. Почему бы нам, Владимир Владимирович [Владимир Макей, глава МИД Белоруссии], не воспользоваться этим каналом? И на Восточный Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион поставлять свою продукцию. Это для нас очень интересно».

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«Предложения, которые подготовлены правительством Приморского края для строительного комплекса Белоруссии, производителей промышленной продукции, продукции агросектора, — они очень масштабны, — сказал Мезенцев. — С учетом уникального положения Дальнего Востока, системы отношений с Китайской Народной Республикой, другими странами АТР это может для Белоруссии, для производителей реального сектора экономики дать совершенно новое качество, новую прибыль, очевидные выгоды».

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«С другими регионами у нас отличные отношения, и нам надо больше внимания уделять в рамках Союзного государства этим проектам, именно с регионами (Россия огромная), и стараться решить там конкретные вопросы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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