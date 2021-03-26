Новосибирск, , 14:55 — REGNUM На пожаре в Центральном районе Новосибирска бойцы пожарно-спасательной части №1 Главного управления МЧС России по Новосибирской области эвакуировали из горящей квартиры пожилую женщину без сознания, оказали ей первую помощь и спасли от гибели. С балкона горящей квартиры сосед и неизвестный мужчина спасли подростка. Теперь его разыскивают, чтобы отблагодарить, сообщает 26 марта пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Фрунзе поступило 25 марта в 14:08 местного времени. В течение шести минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова, в это время из окон квартиры шел сильный дым. Сотрудники МЧС России незамедлительно приступили к поиску и спасению людей, одновременно проводили ликвидацию возгорания.

Звено газодымозащитной службы в горящей квартире обнаружили пожилую женщину с признаками отравления продуктами горения без сознания. Пожарные эвакуировали ее на свежий воздух, где начальник караула пожарно-спасательной части №1 старший лейтенант внутренней службы Валерий Субботин провёл реанимационные действия, после чего передал пострадавшую медикам.

В это время огнеборцы разворачивали и выдвигали автолестницу для спасения подростка, находящегося на балконе горящей квартиры на высоте 24 метров от земли. Буквально несколько секунд оставалось до приближения автолестницы к пострадавшему, когда двое граждан с соседнего балкона на восьмом этаже, рискуя жизнью, смогли спасти парня, перетащив его на балкон соседней квартиры.

Из квартиры пострадавшего молодого человека и соседа выводили пожарные при помощи спасательных устройств. В результате пожара огнем повреждена комната, коридор и балкон квартиры на общей площади 28,5 квадратных метров.

Пострадавшие женщина 1949 г.р. и подросток 2007 г.р. госпитализированы в медицинские учреждения. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России. Также устанавливается и личность одного из спасителей подростка.

Мужчина, мужественно бросившийся на помощь, предпочел остаться неизвестным и исчез с места происшествия. Главное управление МЧС России по Новосибирской области планирует наградить обоих мужчин, совершивших героический проступок на пожаре.

Как сообщает ИА REGNUM, всего с начала 2021 года в Новосибирске произошло1256 возгораний (увеличение на 42%), причем большая половина из них 61% — в жилом секторе, на которых погибли 79 человек (увеличение на 30 человек) и 86 (на 20 человек) получили травмы.

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