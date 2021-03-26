Варшава, , 14:54 — REGNUM В разработке находится необычная экшен-игра Glitchpunk, которую в сети окрестили «миксом из GTA 2 и Cyberpunk». Об этом 25 марта сообщило издание Eurogamer.

Glitchpunk — это дебютная игра независимой польской студии Dark Lord, вдохновлённая GTA 2. В ней геймерам нужно будет выполнять различные задания в футуристичном мегаполисе: угонять автомобили, сбегать от полиции и устраивать ограбления.

Ожидается, что Glitchpunk появится в раннем доступе Steam уже во втором квартале 2021 года. Пока неизвестно, выйдет ли игра на других платформах.

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