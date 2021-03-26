Москва, , 14:54 — REGNUM В паспорта граждан России внесут изменения. Соответствующий законопроект, который подготовило Министерство внутренних дел РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно документу, будет изменена последняя страница паспорта. В тексте памятки появится напоминание о том, что владелец документа ставит на его второй странице личную подпись.

Также в тексте появится напоминание владельцу паспорта о том, что документ, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

Как отмечают в МВД, это позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Государственная дума приняла закон о принятии Российской Федерацией Устава Международной организации по миграции.

Это позволит укрепить международный статус государства в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал организации для продвижения российских интересов в данной сфере, говорится в сопроводительных документах.

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