Саратов, , 15:32 — REGNUM В Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого по ч.3 ст.134 УК РФ («Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»).

Как полагает следствие, 23-летний житель города Вольска в конце октября 2020 года вступил в интимную связь с 13-летней приятельницей. Об инциденте стало известно во время ее обследования в лечебном учреждении, о чем врачи сообщили в правоохранительные органы.

Обвиняемый в ходе следствия полностью признал вину и раскаялся в содеяном. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В местных средствах массовой информации появились публикации, что обвиняемый окончил коррекционную школу, а затем строительный лицей по специальности штукатур-маляр. До задержания он работал курьером. Пострадавшая учится в настоящее время в пятом классе. По словам обвиняемого, между ними все произошло по взаимному согласию. Кроме этого, родители девушки хотят поженить пару, ведь их дочь должна родить ребенка в сентябре, но заявление в ЗАГСе якобы не принимают из-за возраста невесты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Республике Алтай перед судом предсталт 33-летний житель села Шебалино по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В октябре 2019 года мужчина совершил с 15-летней школьницей добровольное половое сношение. При этом обвиняемый знал, что девочке нет даже 16 лет. Всё вскрылось после того, как подросток забеременела.

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