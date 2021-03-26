Ставрополь, , 14:51 — REGNUM В Ставропольском крае произошел инцидент в одном из детских садов. Воспитательница дала пощечину ребенку, за то что он не хотел спать во время «тихого часа». О произошедшем сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

«Возмущён случившимся в детском саду Георгиевска. Воспитательница подняла руку на малыша за то, что он не хотел спать в «тихий час». Полностью разделяю чувства, которые испытала мама ребёнка. Насилие над детьми недопустимо в принципе. Тем более, со стороны людей, которые с ними работают и должны заботиться!» — прокомментировал резонансное событие Владимиров.

Он также сообщил, что по итогам проведенной по данному инциденту проверки, факт подтвердился и воспитательница уже уволена. Владимиров поручил минобру провести в детском дошкольном учреждении «глубокую, комплексную проверку».