Кишинёв, , 14:55 — REGNUM Правительство Китая направит в Молдавию партию вакцины от COVID-19. Об этом, как передает 26 марта пресс-служба молдавского правительства, сообщил посол КНР в Кишиневе Чжан Инхун на встрече с и. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой.

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«Посол рассказал об опыте своей страны во время пандемии, а также о мерах, принятых в области борьбы с распространением SARS-CoV-2. Немаловажную роль в этом играет ускорение процесса вакцинации. Чжан Инхун заявил, что правительство КНР передаст нашей стране внушительную партию вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается также, что Чокой на встрече выразил признательность КНР за поддержку, которая страна оказала Молдавии в прошлом году.

Стоит отметить, что ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил о скорой поставке в республику российской вакцины «Спутник V».

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