Москва, , 14:49 — REGNUM Принцип максимального экономического и политического давления на Россию со стороны официального Вашингтона, последовательно проводимый еще администрацией Дональда Трампа, при президенте-демократе Джо Байдене эволюционировал в настоящую манию, заявил корреспонденту преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Однако успешная адаптация российского общества к нарастающему санкционному давлению Запада, а также эффективное преодоление последствий пандемического кризиса, продемонстрировали всему миру гибкость и самодостаточность экономической системы России.

Этот очевидный факт не может не учитываться наиболее здравомыслящими деятелями новой американской администрации. Логично, что сторонниками менее агрессивной политики в отношении России выступает экономический блок в руководстве США.

При сохранении антироссийской риторики и усиливающемся политическом давлении экономический детерминизм неизбежно сыграет роль ограничителя расширения сферы санкционного давления на нашу страну.

Даже меры, рассматриваемые в качестве крайне жестких (запрет на покупку ОФЗ или отключение от системы расчетов SWIFT), в лучшем случае будут иметь краткосрочный эффект.

Сброс российских гособлигаций американскими фондами лишит зарубежных инвесторов гарантированного дохода и приведет к фиксации убытков по текущим операциям из-за неизбежной просадки котировок.

В то же время российские игроки рынка, получив возможность скупки подешевевших ОФЗ, приобретут высокодоходный ликвидный финансовый инструмент.

Отключение же российской экономики от системы международных платежей SWIFT окажет обратный эффект на мировое хозяйство, спровоцировав провал не оправившейся после пандемии мировой экономики в полноценный структурный кризис.

В то же время в реальную плоскость перейдет взаимная интеграция платежный систем России (РСПФС), Китая (Китайская Трансграничная межбанковская платежная система) и Европы (платежная система ЕЦБ), что существенно ограничит расчеты в рамках SWIF и со временем поставит под сомнение мировую гегемонию доллара.

Разумеется, экономика США не находится в зависимости от торгово-экономических связей с Россией. Однако американский бизнес заинтересован в поддержании этого сотрудничества, о чем свидетельствует и увеличение объемов поставок нефти в Штаты и постоянное присутствие на территории США наших металлургических компаний.

Введение же более жестких ограничений на взаимодействие бизнеса наших стран приведет к непредсказуемой деформации внутрихозяйственных связей внутри самой структуры американской экономики.

Меры воздействия на Россию имеют свои естественно-экономические пределы, а последствия секторального расширения санкций может привести к негативным последствиям как для мировой, так и американской хозяйственной системы.

Это в свою очередь является барьером для использования более радикальных инструментов воздействия на нашу страну со стороны новой американской администрации», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме сформировалось две группировки по вопросу подхода к составлению пакета новых санкций в отношении Москвы, писала газета Financial Times.

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