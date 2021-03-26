Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Первые проекты реновации в Уральском федеральном округе могут появиться уже в 2021 году, заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«Мне точно известно, что субъекты ведут переговоры с инвесторами», — передаёт слова Якушева «Федерал пресс».

По мнению чиновника. основная работа будет вестись в последующие годы, так как ещё предстоит закрепить законодательные нормы. Полпред напомнил, что для жителей расселяемых домов уже предусмотрены гарантии защиты прав, они прописаны в федеральном законодательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе принял «рамочный» законопроект о комплексном развитии территории.

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