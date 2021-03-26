Сеул, , 14:51 — REGNUM В Южной Корее выявили более 360 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает MBC News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, с октября 2020 года в Южной Корее подтверждено 367 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Среди них 211 случаев заражения «британским» штаммом, 30 случаев — «южноафриканским» штаммом, восемь случаев — «бразильским» штаммом. Ещё 118 случаев заражения приходятся на другие штаммы («нью-йорский», «калифорнийский» и «нигерийский»).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 494 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 100 276.

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