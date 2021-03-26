Челябинск, , 14:46 — REGNUM В Челябинске главарь и члены банды осуждены за нападения на ломбарды и ювелирные магазины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Челябинский облсуд. Перед Фемидой предстали 52-летний ранее судимый гражданин и двое его соучастников возрастом 28 и 29 лет. По данным следствия, в 2013—2015 годах они совершили девять разбойных нападений и грабёж. Это происходило в Магнитогорске, Уфе, Тюмени, Омске, Кургане, Южноуральске и Екатеринбурге. Общий размер причинённого ими ущерба составил почти 23 млн рублей. Поймали их в 2017 году.

Главарь получил 15 лет колонии особого режима и должен уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, а его подельники — 14 лет 6 месяцев и 15 лет колонии строгого режима и заплатят штрафы 400 тыс. и 450 тыс. рублей. Отметим, ещё два участника были осуждены в 2019 году. Они заключили досудебные соглашения и получили по десять лет лишения свободы.