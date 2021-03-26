Москва, , 14:46 — REGNUM В Россию начинают возвращаться иностранные туристы. Об этом 26 марта сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

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«Замёрший в анабиозе российский рынок въездного туризма начинает подавать признаки жизни», — сообщили в АТОР.

Так, туроператоры сообщают о заездах немногочисленных туристических групп из Египта, ОАЭ, отмечают бронирования из Индии.

Как уточнил управляющий директор туроператора «Тари тур» Игорь Кузьмин, туристы из Египта поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем переезд в Санкт-Петербург. В российскую столицу они прибудут уже 27 марта.

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Он добавил, что в начале апреля компания также ожидает заезд группы из Индии. Однако пока неясно, сможет ли состояться эта поездка. Ранее Индия продлила запрет на международные рейсы до 30 апреля. При этом туристы из Индии сейчас могут получить российскую визу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля международные авиарейсы будут выполняться из ещё 13 аэропортов в городах России. Полёты за границу разрешены из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. В результате список аэропортов России, из которых можно улететь за рубеж прямыми рейсами, расширится до 34 городов.