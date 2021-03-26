Москва, , 14:59 — REGNUM Итальянский сыр пармезан ошибочно попал под российские контрсанкции, направленные против свежих продуктов. Эту ошибку следует исправить, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью Forbes.

Он отметил, что в Италии понимают необходимость контрсанкций как симметричного ответа на ограничения против РФ и не хотят их отмены. Однако в пармезане нет лактозы, он не является свежим продуктом.

«Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена», — сказал Терраччано.

Посол добавил, что отмена ограничений на ввоз пармезана была бы хорошим жестом России по отношению к Италии, которая, несмотря на международную обстановку, оставалась дружественной Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2014 года Россия запретила ввоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запретом в том числе оказались сыры и другая молочная продукция.