Новосибирск, , 14:43 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на сегодня, 26 марта, за минувшие сутки было выявлено ещё 101 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 93 случая.

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Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 59 лет, 64 года, 75 лет, 92 года и женщины в возрасте 71 год, 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1598 человек. В отделениях реанимации находятся 77 человек.

На ИВЛ — 16 пациентов. Всего на утро 26 марта, в регионе зарегистрировано 38 343 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2243 детей; 35 474 пациента выздоровели (+119 за сутки).

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1587 новосибирцев, в том числе 15 детей. Всего в Новосибирской области сделали 1 397 303 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 марта в регионе было зарегистрировано 38 248 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2220 детей; 35 355 пациентов выздоровели (+136 за сутки).

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