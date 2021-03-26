Москва, , 14:43 — REGNUM Власти России и Китай выступают против навязывания Соединенными Штатами своего понятия демократии, заявил 26 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине. И в этом плане, действительно, мировоззрение (Владимира) Путина и Си Цзиньпина абсолютно идентично», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден сравнил Си Цзиньпиня с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, оба лидера «верят, что за автократией будущее, а демократия не может функционировать в сложном изменяющемся мире». Напомним, первый телефонный разговор с китайским лидером глава Белого дома провёл в феврале.