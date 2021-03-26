Санкт-Петербург, 26 марта, 2021, 14:42 — ИА Регнум. На Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге днем 26 марта с участием промышленных альпинистов проводятся работы по проверке облицовочного слоя на исторических зданиях.

Елена Молчанова ИА REGNUM Контролируемое обрушение штукатурки в Петроградском районе Петербурга

Эти работы необходимы для того, чтобы предотвратить самопроизвольное обрушение штукатурки и падение ее частей на тротуар и проезжую часть, что может привести к тяжелому травмированию людей и повреждению автомобилей ‑ и такие случаи неоднократно происходили в Петербурге.

Елена Молчанова ИА REGNUM Контролируемое обрушение штукатурки в Петроградском районе Петербурга

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Петроградского района, работы ведутся в доме №98: «Аварийно-плановые работы (проводит) ЖКС-1 с целью выявить слабодержащиеся элементы штукатурного слоя на фасаде здания».

Елена Молчанова ИА REGNUM Контролируемое обрушение штукатурки в Петроградском районе Петербурга

Елена Молчанова ИА REGNUM Контролируемое обрушение штукатурки в Петроградском районе Петербурга

Напомним, в январе 2020 года незначительное отслоение штукатурки от стены доходного дома великого князя Петра Николаевича на Большой Посадской в Петроградском районе очевидцы приняли за обрушение и вызвали спасателей. Их помощь тогда не потребовалась. Профилактические работы как раз и нужны для предотвращения подобных инцидентов и своевременной организации ремонта штукатурного покрытия.