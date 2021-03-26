Уфа, , 14:59 — REGNUM Мальчик 2015 года рождения, выпавший из окна 12-этажного дома в Уфе, продолжает находится в реанимации, врачи фиксируют улучшение его здоровья. Эту информацию 26 марта подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Сообщается, что медики фиксируют у мальчика положительную динамику. Он разговаривает и сам кушает, хотя и находится в реанимации.

«Сегодня планируется проведение телемедицины с федеральным центром в городе Москва. Лечение продолжается», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инцидент произошел в Уфе вечером 22 марта. После падения ребенка с 12-го этажа прокуратура Башкирии организовала проверку.

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