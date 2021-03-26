Душанбе, , 14:42 — REGNUM Частота возобновляемых авиарейсов между Россией и Таджикистаном составит два раза в неделю. Об этом 26 марта сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на данные таджикистанского агентства гражданской авиации.

Маршрут Москва — Душанбе будут обслуживать две авиакомпании: «Сомой Эйр» и «ЮтЭйр». По каким именно дням будут выполняться рейсы, стороны пока не договорились.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса разрешил возобновить воздушное сообщение с Германией, Сирией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Узбекистаном и Таджикистаном.

С 19 марта 2020 года между городами России и Таджикистана выполняются только чартерные авиарейсы.

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