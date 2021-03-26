Сеул, , 14:46 — REGNUM Будущая новинка Hyundai Staria заменит в модельном ряду марки минивэн H-1. Об этом сообщается на сайте издания AutoPost.

По данным журналистов портала, Staria будет реализовываться с дизельным мотором объёмом 2,2 литра производительностью 200 «лошадей» и битопливным движком объёмом 3,5 литра. Последний силовой агрегат работает как на бензине, так и на жидком пропане.

Однако данная «гамма» двигателей модели будет актуальной только для южнокорейского рынка. Пока не сообщается, какую моторную линейку автомобиль получит на глобальном авторынке.

Минивэн Staria будет продаваться в России во второй половине 2021 года

Ранее компания Hyundai представила в РФ новую спецверсию кроссовера Santa Fe под названием Calligraphy. Модель имеет девять вариантов окраски кузова и три варианта цвета салона. Под капотом авто «трудится» двигатель Smartstream.

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