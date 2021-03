Лондон, , 14:40 — REGNUM Ролевой экшен Hades от студии Supergiant Games получил больше всего наград на прошедшей Премии Британской Академии в области видеоигр (BAFTA Games Awards). Об этом 25 марта сообщило издание Eurogamer.

Hades удалось получить награды в пяти категориях: «Лучшая игра», «Повествование», «Геймдизайн», «Лучшее художественное воплощение» и «Лучший актёр на роли второго плана» (Логан Каннингэм). При этом «Лучшей игрой по мнению аудитории» стал сиквел The Last of Us.

Напомним, Премия Британской Академии в области видеоигр — это ежегодная премия, которую вручают отличившимся представителям игровой индустрии. Впервые её вручили в 2004 году.

