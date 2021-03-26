Уфа, , 14:41 — REGNUM Рэпера Моргенштера оштрафовали на 300 тыс. рублей за использование песни «Владимир Путин — молодец!». Об этом 26 марта сообщает издание StarHit.

По данным StarHit, Олег Лихачев, автор композиции о российском президенте, обратился в суд с требованием привлечь к ответственности Моргенштерна за использование песни без его согласия. Уфимский суд частично удовлетворил иск Лихачева: Моргенштерн должен выплатить штраф, но запрос на публичное извинение рэпера суд отклонил.

ИА REGNUM напоминает, что Моргенштерн записывал ролик для своего аккаунта TikTok с использованием песни «Владимир Путин — молодец!», соединив её со своим треком «Новый Мерин». Также в видео принимали участие рэпер Егор Крид и блогер Даня Милохин.

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