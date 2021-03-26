Таллин, , 14:38 — REGNUM За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5876 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 1151 или 20%.

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Об этом говорится в сообщении Департамента здоровья Эстонии. Скончались 11 человек, общее число погибших от коронавируса достигло 847 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней снизилась до 1452,47 случая на 100 000 человек. Больше всего новых случаев заражения выявили в Таллине (530).

В больницах находятся 699 пациентов с коронавирусом, из которых 66 нуждаются в интенсивной терапии, в том числе 48 — искусственной вентиляции легких. За сутки число госпитализированных увеличилось на 7 человек, а число пациентов в интенсивной терапии сократилось на пять человек.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 101 587 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 26 марта, выздоровели 72 025 человек.